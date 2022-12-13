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    Kütahya'da camilerden sadaka kutusu ve bilgisayar çalan hırsız yakalandı

    3 farklı camiden sadaka kutusu, bilgisayar ve el aletleri çaldığı tespit edilerek gözaltına alınan Murat Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 13.12.2022 - 19:47
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 20:30
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    Kütahya'da camilerden sadaka kutusu ve bilgisayar çalan hırsız yakalandı

    Kütahya’da farklı tarihlerde Şelale Cami, Mekke Cami ve Buhara Siteler Camii’nde sadaka kutusu, bilgisayar ve aralarında matkap ve testerenin olduğu aletler çalındı.

    DHA'nın haberine göre Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 450 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    Kimliği tespit edildi

    Yapılan incelemenin ardından hırsızlık şüphelisinin 35 yaşındaki Murat Durmaz olduğu tespit edildi.

    Tutuklandı

    Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Durmaz, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Şüphelinin camilerden hırsızlık yapması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kütahya'da camilerden sadaka kutusu ve bilgisayar çalan hırsız yakalandı VİDEO

    Kütahya da camilerden sadaka kutusu ve bilgisayar çalan hırsız yakalandı #1

    Kütahya da camilerden sadaka kutusu ve bilgisayar çalan hırsız yakalandı #2

    Kütahya da camilerden sadaka kutusu ve bilgisayar çalan hırsız yakalandı #3

    Kütahya da camilerden sadaka kutusu ve bilgisayar çalan hırsız yakalandı #4


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