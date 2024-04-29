Kütahya merkez Servi Mahallesi'ndeki bir çorbacıda A.A. (40) isimli iş yeri çalışanı arkadaşıyla çay içtiği sırada daha önceden aralarında husumet bulunan M.B.K. (27) dükkana gelip belinden çıkardığı tabancayla ateş etti.
A.A. bacağından yaralanırken saldırgan M.B.K. (27) ve birlikte geldiği arkadaşı F.K. (40) olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli ifade için emniyete götürüldü.
Hastanede tedavisi tamamlanan A.A. hakkındaki 1 yıl 2 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.
Yaşananlar kamerada
Silahlı saldırı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde bacağından yaralanan A.A.'nın rahat tavırlar sergilediği ve sigaraya içmeye devam ettiği görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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