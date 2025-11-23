Kütahya'da dayısı tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

- Kütahya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dayısı tarafından tüfekle vurulan Arif Gülhan, hastanede tedavi altına alındı.
- Polis, olayın ardından kaçan dayı İsmail D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
- Yaralı Gülhan, polise verdiği ifadesinde dayısının kendisini vurduğunu belirtti.
Kütahya merkez Ok Meydanı Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığını ve otomobille olay yerinden ayrıldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kasığından yaralanan ve özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen Arif Gülhan (29), yaralı halde otomobiliyle geldiği Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ DAYI ARANIYOR
Gülhan, polise verdiği ilk ifadesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dayısı İsmail D.'nin kendisini tüfekle vurduğunu iddia etti.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan dayının yakalanması için çalışma başlattı.