Kütahya'da dayısı tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı Kütahya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dayısı tarafından tüfekle vurulan kişi, otomobiliyle geldiği hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan dayının yakalanması için çalışma başlatıldı.