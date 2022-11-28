Kütahya'da dil düşürme yöntemiyle hırsızlık yapan çete: 3 tutuklama

Bir eve giren 2'si kadın, 3 şüpheli dil düşürme yöntemiyle yüklü miktarda vurgun yaptıkları evden kaçtıktan kısa süre sonra kıskıvrak yakalanarak tutuklanırken altınlar sahibine ulaştırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 'dil düşürme yöntemi' olarak bilinen kilitli olmayan daire kapılarını kart şeklindeki çelik levhalarla açan 2'si kadın, 3 şüpheli, girdikleri evden çok sayıda altın ve para çaldı.

Şüphelilerin koşarak kaçtığını görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

Şüpheliler belirlendi

Polisi fark eden şüpheliler, üzerlerindeki altın ve paraları yola atıp kaçmaya çalıştı. Polisin takibi sonucu yakalanan şüphelilerin yapılan kimlik kontrollerinden Samet A., Aynur A. ve Aslı B. oldukları tespit edildi.

Suç unsurlarıyla yakalandılar

Şüphelilerin, girdikleri daireden 14 çeyrek altın, 1 yarım altın, 3 bilezik, 2 altın kolye, 1 altın bileklik, üzerinde 5 adet çeyrek altın bulunan bileklik, 2 altın, tek taş yüzük, pırlanta, 6 yüzük, 1800 lira ve 30 ABD doları çaldıkları belirlendi.

Çete başka şehirden geldi

Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda hırsızlık ve yankesicilik suçlarından kaydı olduğu, Manisa'dan hırsızlık amacıyla Tavşanlı ilçesine geldikleri anlaşıldı.

3 şüpheli tutuklandı

DHA'nın haberine göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bulunan altınlar ise sahibine teslim edildi.





