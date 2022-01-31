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    Kütahya’da doktora dayak: 4 saldırgan gözaltına alındı

    Hastane koridorunda 'omuz atma' nedeniyle çıkan tartışmada doktoru darbettiği gerekçesiyle 3 hasta yakını ve polise mukavemetten 1 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 15:45
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    Kütahya’da doktora dayak: 4 saldırgan gözaltına alındı

    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakını F.E., koridorda karşılaştığı doktor B.O.'ya, iddiaya göre, yanından geçtiği sırada omuz attı.

    İkili arasında çıkan tartışma, F.E.'nin yanındaki arkadaşları N.K. ve O.Ö.'nün de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

    DOKTORU DÖVDÜLER

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

    Doktor B.O., kendisini darbettikleri gerekçesiyle hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

    Bunun üzerine F.E., O.Ö. ve N.K. gözaltına alındı.

    Kütahya’da doktora dayak: 4 saldırgan gözaltına alındı #1

    POLİSE ZORLUK ÇIKARAN OLDU

    Bu sırada koridordaki H.K. ise 3 arkadaşının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

    Polise hakaret ederek, mukavemette bulunan H.K. de gözaltına alındı.

    Kütahya’da doktora dayak: 4 saldırgan gözaltına alındı #2

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadeleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

    Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

    Kütahya’da doktora dayak: 4 saldırgan gözaltına alındı #3

    Kütahya’da doktora dayak: 4 saldırgan gözaltına alındı #4

    Kütahya’da doktora dayak: 4 saldırgan gözaltına alındı #5


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