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- Kütahya’da doktora dayak: 4 saldırgan gözaltına alındı
Kütahya’da doktora dayak: 4 saldırgan gözaltına alındı
- DHA
- 31.01.2022 - 15:32
- Güncelleme : 31.01.2022 - 15:45
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakını F.E., koridorda karşılaştığı doktor B.O.'ya, iddiaya göre, yanından geçtiği sırada omuz attı.
İkili arasında çıkan tartışma, F.E.'nin yanındaki arkadaşları N.K. ve O.Ö.'nün de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
DOKTORU DÖVDÜLER
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
Doktor B.O., kendisini darbettikleri gerekçesiyle hasta yakınlarından şikayetçi oldu.
Bunun üzerine F.E., O.Ö. ve N.K. gözaltına alındı.
POLİSE ZORLUK ÇIKARAN OLDU
Bu sırada koridordaki H.K. ise 3 arkadaşının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Polise hakaret ederek, mukavemette bulunan H.K. de gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadeleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.