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- Kütahya'da dur ihtarında bulundukları için polise bıçak çekti
Kütahya'da dur ihtarında bulundukları için polise bıçak çekti
Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, sivil polisler tarafından yakalanınca bir polise bıçakla saldırdı.
- 26.12.2022 - 12:01
- Güncelleme : 26.12.2022 - 13:48
Kütahya'nın Tavşanlı çevre yolunda polis ekipleri, gece saatlerinde şüpheli araçları durdurdu.
Denetim sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurmak isteyen ekipler, dur ihtarında bulundu.
İhtara uymayan A.Ç., kullandığı otomobille kaçtı.
Şüpheli yakalandı
Polisin peşine düştüğü otomobil, bir süre sonra TOKİ kavşağında durdu.
Elinde bıçakla araçtan inip, sivil polislere saldıran A.Ç., etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.
Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen A.Ç., polis merkezine götürüldü.
Soruşturma sürüyor
DHA'nın haberine göre, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kütahya'da dur ihtarında bulundukları için polise bıçak çekti VİDEO