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    Kütahya'da dur ihtarında bulundukları için polise bıçak çekti

    Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, sivil polisler tarafından yakalanınca bir polise bıçakla saldırdı.
    • 26.12.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 13:48
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    Kütahya'da dur ihtarında bulundukları için polise bıçak çekti

    Kütahya'nın Tavşanlı çevre yolunda polis ekipleri, gece saatlerinde şüpheli araçları durdurdu.

    Denetim sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurmak isteyen ekipler, dur ihtarında bulundu.

    İhtara uymayan A.Ç., kullandığı otomobille kaçtı.

    Şüpheli yakalandı

    Polisin peşine düştüğü otomobil, bir süre sonra TOKİ kavşağında durdu.

    Elinde bıçakla araçtan inip, sivil polislere saldıran A.Ç., etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

    Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen A.Ç., polis merkezine götürüldü.

    Soruşturma sürüyor

    DHA'nın haberine göre, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

    Kütahya'da dur ihtarında bulundukları için polise bıçak çekti VİDEO

    Kütahya da dur ihtarında bulundukları için polise bıçak çekti #1


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