Kütahya'da engelli uyuşturucu satıcısı tutuklandı Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bedensel engelli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli E.A. isimli şahıs Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsünden indiği esnada durduruldu.

Şahsın yapılan kontrollerinde 75 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs ele geçirilen maddenin H.G. ve H.T. isimli şahıslara ait olduğunu beyan etmesi üzerine her iki şahıs da yakalandı.

Tutuklandı

Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken E.A. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)