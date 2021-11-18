Kütahya’da, evlilik vaadiyle 100 bin lira dolandıran 3 kişi yakalandı

Tavşanlı ilçesinde, T.G. isimli şahsı evlenme vaadi ile 100 bin lira dolandıran 3 kişi, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 33 yaşındaki T.G. isimli şahsın evlenmek istediğini duyan İ.G. plan yaptı. İ.G. ilçede ev kiraladı ve H.Ö. isimli şahsı gelin adayı olarak T.G ile tanıştırdı.

Kız istemek için eve gelen T.G.’ye, A.G. isimli kadın da gelin adayı H.Ö.’nün annesi olarak tanıtıldı.

100 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYALARI İLE KAYBOLDULAR

T.G.'ye düğün alışverişi için 100 bin lira karşılığında ziynet eşyası aldıran şüpheliler, bir süre sonra ortadan kayboldu.

T.G.’nin şikayeti üzerine Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.