Kütahya'da hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 ölü Domaniç-Tavşanlı kara yolu üzerinde ilerleyen taş yükü hafriyat kamyonunun devrilmesiyle araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kütahya'da feci bir trafik kazası meydana geldi.

Yol yapım şirketinde şoför olarak çalışan Fethi Öztürk, Domaniç-Tavşanlı kara yolunda taş yüklü hafriyat kamyonu ile seyr halindeydi.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Güney ve Kozacağız köyleri arasında bulunan yola giren Öztürk'ün yönetimindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyon sürücüsü Fethi Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Öztürk’ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)