Kütahya'da hareketsiz halde bulunan hurdacının şüpheli ölümü

İHA
Kütahya'da şüpheli ölüm..
Tavşanlı ilçesindeki Çukurköy Sanayi Sitesi'nin üst kısmında toprak arazide bir kişinin yüzüstü hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda ölen kişinin hurda işiyle uğraşan 62 yaşındaki Selim Ç. olduğunu belirledi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Ölümün şüpheli bulunması üzerine Selim Ç.’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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