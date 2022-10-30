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    Kütahya'da hırsızların hedefi 'askıda ekmek' kumbarası oldu

    İhtiyaç sahiplerine ekmek sağlamak amacıyla yerleştirilen 'askıda ekmek' kumbarası, 2 şüpheli tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 30.10.2022 - 09:11
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    Kütahya'da hırsızların hedefi 'askıda ekmek' kumbarası oldu

    Hırsızlar sınır tanımıyor...

    Bu kez yardım kutusuna göz diken hırsızların adresi Kütahya.

    Fırınlarda ihtiyaç sahipleri için 'askıda ekmek' adı altında bağış kutuları yer alıyor.

    Kumbarayı çaldılar

    2 genç, girdikleri mahalle fırınında söz konusu kumbarayı gözlerine kestirdi.

    Ardından kısa sürede fırını terk eden şahıslar güvenlik kameralarına takıldı.

    Kütahya da hırsızların hedefi askıda ekmek kumbarası oldu #1

    Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

    Bir süre sonra tezgahın ön kısmına gelen fırın sahibi, kumbarayı göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi.

    DHA'nın aktarımına göre; olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Burada olayı saniye saniye gören ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Kütahya da hırsızların hedefi askıda ekmek kumbarası oldu #2


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