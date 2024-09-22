Kütahya'da iki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi can verdi ailesiyle birlikte Ilıca Mahallesi’ndeki kaplıcaların bulunduğu bölgeye giden Cemal Güneş, şelale altında suya giren iki çocuğunu boğulmaktan kurtarırken, kendisi hayatını kaybetti.

DHA

Kütahya'nın merkezine 35 kilometre mesafede yer alan kaplıcaların bulunduğu Ilıca Mahallesi'nde, Cemal Güneş eşi ve iki çocuğuyla birlikte halk arasında "şelale" olarak bilinen bölgede pikniğe gitti. Cemal ve Sultan Güneş'in çocukları Hüseyin ile Zeynep, yüzmek için suya girdi. Ancak çocuklar kısa sürede kayboldu.

ÇOCUKLARINI KURTARDI, KENDİSİ BOĞULDU

Baba Cemal Güneş, çocuklarını kurtarmak için suya atladı ve her ikisini de boğulma tehlikesinden kurtardı. Ancak kendisi sudan çıkamadı. Ayşe Güneş, eşi Cemal'i bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Dalgıçların yaptığı aramada, Cemal Güneş'in cansız bedeni saatler sonra sudan çıkarıldı.

Savcılık ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Güneş’in cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)