Kütahya'da iki çocuğunu dilendiren baba yakalandı

DHA
Kurban Bayramı’nı fırsat bilen duygu sömürücüleri, bu kez Kütahya’da ortaya çıktı.
Vicdansız bir baba, iki çocuğunu Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda dilendiriyordu.
Polise bıçak çekti
Çocuk şube ekipleri, o çocukları yasal işlem başlatmak için polis aracına aldı.
Bu sırada gelen babaları Süleyman Ö., polis ekiplerine bıçak çekip saldırdı.
Hastaneye kaldırıldı
Daha sonra elindeki bıçakla kendisini yaralayan Süleyman Ö., ilk müdahalesi polis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra bölgeye çağrılan ambulansla, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisinin ardından gözaltına alındı
Tedavisinin ardından gözaltına alınan Süleyman Ö., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Soruşturma sürüyor.