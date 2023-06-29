Kütahya'da iki çocuğunu dilendiren baba yakalandı İki çocuğunu kavşaklarda dilendirdiği tespit edilen baba, kendisini yakalamaya gelen polise bıçakla saldırdı. Daha sonra kendisini yaralayan şüpheliye, ilk müdahaleyi de yine polis ekipleri yaptı.

DHA Kurban Bayramı’nı fırsat bilen duygu sömürücüleri, bu kez Kütahya’da ortaya çıktı. Vicdansız bir baba, iki çocuğunu Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda dilendiriyordu. Polise bıçak çekti Çocuk şube ekipleri, o çocukları yasal işlem başlatmak için polis aracına aldı. Bu sırada gelen babaları Süleyman Ö., polis ekiplerine bıçak çekip saldırdı. Hastaneye kaldırıldı Daha sonra elindeki bıçakla kendisini yaralayan Süleyman Ö., ilk müdahalesi polis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra bölgeye çağrılan ambulansla, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alındı Tedavisinin ardından gözaltına alınan Süleyman Ö., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.