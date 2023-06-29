Kütahya'da iki çocuğunu dilendiren baba yakalandı
DHA

Kurban Bayramı’nı fırsat bilen duygu sömürücüleri, bu kez Kütahya’da ortaya çıktı.

Vicdansız bir baba, iki çocuğunu Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda dilendiriyordu.

Polise bıçak çekti

Çocuk şube ekipleri, o çocukları yasal işlem başlatmak için aracına aldı.

Bu sırada gelen babaları Süleyman Ö., polis ekiplerine bıçak çekip saldırdı.

Hastaneye kaldırıldı

Daha sonra elindeki bıçakla kendisini yaralayan Süleyman Ö., ilk müdahalesi polis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra bölgeye çağrılan ambulansla, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'da iki çocuğunu dilendiren baba yakalandı

Tedavisinin ardından gözaltına alındı

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Süleyman Ö., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.