Kütahya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı Domaniç ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İHA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Ali G. yönetimindeki otomobil benzin almak için dönüş yaptığı sırada, İnegöl’den Domaniç’e gelmekte olan 60 yaşındaki M.T. idaresindeki servis otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ali G., ile yolcu Şerife G., Tuğba G., Elfin Ö. ve Ayşe B., yaralandı.

Servis otobüsünde ise Zehra Ş., Aygül Y., Cennet C., Emine K. ve Murat K., yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve Domaniç Belediyesine ait kurtarma aracı ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bazı yaralılar, Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)