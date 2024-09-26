Kütahya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

İHA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Ali G. yönetimindeki otomobil benzin almak için dönüş yaptığı sırada, İnegöl’den Domaniç’e gelmekte olan 60 yaşındaki M.T. idaresindeki servis otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ali G., ile yolcu Şerife G., Tuğba G., Elfin Ö. ve Ayşe B., yaralandı.
Servis otobüsünde ise Zehra Ş., Aygül Y., Cennet C., Emine K. ve Murat K., yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve Domaniç Belediyesine ait kurtarma aracı ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bazı yaralılar, Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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