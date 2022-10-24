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    Kütahya’da işçi servisi traktöre çarptı

    İşçileri taşıyan servis midibüsü, önünde giden pancar yüklü traktöre çarptı. Kazada, 20 kişi yaralandı.
    • 24.10.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:34
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    Kütahya’da işçi servisi traktöre çarptı

    Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 20’inci kilometresindeki Köprüören mevkisinde İbrahim Uslu’nun kullandığı 43 HD 858 plakalı servis midibüsü, önünde giden Mükerrem Güvenli yönetimindeki 43 AAD 925 plakalı pancar yüklü traktöre çarptı.

    Fabrikaya işçi taşıyan servisteki 20 kişi yaralandı.

    Yaralılar tedavi altına alındı

    DHA’nın haberine göre yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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