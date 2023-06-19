Kütahya'da işçileri taşıyan otobüsler çarpıştı: 11 yaralı Kütahya'da aynı istikametteki iki işçi servisi otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan K.K. idaresindeki otobüs seyir halindeyken aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için fren yapınca arkasından gelen bir başka otobüs ona arkadan çarparak orta refüje çıktı.

Tavşanlı-Kütahya karayolunun 3. kilometresinde meydana gelen kazada G.G., H.Ş., A.Ş., A.Y., N.A., B.Y., F.Ç., H.S., S.D., Y.T. ve sürücü M.Ç. yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

M.Ç., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak diğer yaralılarla birlikte Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.