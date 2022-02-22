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    Kütahya’da İyi Partili başkan bıçaklanarak öldürüldü

    İyi Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü. Polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 10:32
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    Kütahya’da İyi Partili başkan bıçaklanarak öldürüldü

    Kütahya’nın Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, İyi Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez’i bıçaklayarak kaçtı.

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Şahısların arasında, alacak verecek meselesi yüzünden husumet oluştuğu ileri sürüldü.

    CİNAYET ZANLISI ARANIYOR

    Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Bu arada cinayet sonrası İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, “Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim.” şeklinde açıklama yaptı.

    Kütahya’da İyi Partili başkan bıçaklanarak öldürüldü #1


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