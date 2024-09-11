Kütahya'da kaçak satış yaptığı için ceza yazılınca kamyonuyla yol kesti Hale girmeden kaçak satış yapan patates üreticisi Mevlüt K., zabıta ekipleri ceza kesince, belediye önünde kamyonuyla yol kapatarak eylem yaptı.

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DHA

Afyonkarahisar’dan patates satışı yapmak üzere Kütahya’ya gelen Mevlüt K. (42), iddiaya göre hal rüsum bedeli olarak ödenmesi gereken 180 lirayı ödememek amacıyla meyve-sebze haline girmeyip kaçak satış gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu durumu fark ederek Mevlüt K.'ye 4 bin 500 lira ceza kesti.

PROTESTO İÇİN KAMYONUYLA YOLU KESTİ

Cezayı protesto etmek isteyen Mevlüt K., patates yüklü kamyonuyla Kütahya Belediyesi Hizmet Binası'nın bulunduğu Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatarak patates çuvallarını yere attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Mevlüt K., polislere uzun süre direnerek kamyonunun anahtarını teslim etmemekte ısrar etti. Sonunda, 2 oğluyla birlikte gözaltına alındı. Yolun kapanması nedeniyle trafik kuyruğu oluşurken, Mevlüt K.'nin kamyonu çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)