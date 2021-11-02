Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarptı. Aile üyeleri hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Uzunçarşı Caddesi’nde Hatice S.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkıp Hümeyra ve Kerem Ö. çifti ile çocukları Erdem ve Elif’e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alındı.

DUVARA SIKIŞTIRDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Hatice S., ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkıp aileye çarptığı, 4 kişiyi iş yerinin duvarına sıkıştırdığı görüldü.

Kütahya’da kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye çarptı VİDEO

