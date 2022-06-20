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    Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü 1 yaralı

    Kütahya'da belediye ekiplerince yapılan kanalizasyon çalışması sırasında toprak yığını altında kalan 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi.
    • 20.06.2022 - 23:46
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    Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü 1 yaralı

    Kütahya Belediyesi’ne bağlı ekiplerin, Bahçelievler Mahallesi’nde yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaydı. Kanalda çalışan işçilerden Ali Candan ve Mehmet Ali Kıyak toprak yığını altında kaldı.

    İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İşçilerden biri hayatını kaybetti

    Ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında Ali Candan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Diğer işçi Kıyak ise güçlükle toprak altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

    Kütahya da kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü 1 yaralı #1

    Vali, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı bölgeye geldi

    DHA'nın haberine göre; Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Sıralı, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç da toprak kayması yaşanan bölgeye gelerek görevlilerden bilgi aldı.

    Hayatını kaybeden Ali Candan’ın cesedi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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