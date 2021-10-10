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    Kütahya'da karantina kaçağı denetimde yakalandı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamı karantinada olması belirlenen şahıs, polis ekiplerinin uygulamasında yakayı ele verdi. 5 bin 400 lira ceza kesilen A.O.S, işlemlerin ardından yeniden karantinaya alındı.
    • DHA
    • 10.10.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 13:23
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    Kütahya'da karantina kaçağı denetimde yakalandı

    Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri dün gece eğlence mekanlarının bulunduğu Vefa Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

    Uygulama sırasında kontrolden geçirilen A.O.S.’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği belirlendi.

    KARANTİNA İHLALİNE 5 BİN 400 LİRA CEZA

    Karantina kurallarını ihlal ederek eğlenmeye geldiği tespit edilen A.O.S., 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek karantina da olması gereken otele götürüldü.

    Ayrıca A.O.S.’ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

    Kütahya'da karantina kaçağı denetimde yakalandı ViDEO


    Kütahya da karantina kaçağı denetimde yakalandı #1

    Kütahya da karantina kaçağı denetimde yakalandı #2

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