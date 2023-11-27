DHA
Kütahya'da Afyonkarahisar kara yolu Sporkent kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Emine (59) ve Yusuf Avşar (72) çiftine seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Emine Avşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Yusuf Avşar ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücü İ.A. gözaltına alınırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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