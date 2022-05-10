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- Kütahya'da kavşak kazası: 1 ölü 3 yaralı
Kütahya'da kavşak kazası: 1 ölü 3 yaralı
- 10.05.2022 - 10:00
- Güncelleme : 10.05.2022 - 10:27
Kütahya-Tavşanlı karayolunun akaryakıt istasyonu kavşağında, kontrolsüz araç kullanımı felakete sebep oldu.
DHA'dan edinilen bilgiye göre, Mehmet Orhan Özyalçın (56) yönetimindeki 43 AE 611 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkış yapan Nail Demir (72) yönetimindeki 43 FR 972 plakalı otomobile çarptı.
73 yaşındaki kadın kazada can verdi
Kazada Sabriye Demir (73) hayatını kaybederken, Nail Demir, Süleyman Demir (90) ile diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Orhan Özyalçın yaralandı.
3 yaralı tedavi altına alındı
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Sabriye Demir’in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kütahya'da kavşak kazası: 1 ölü 3 yaralı VİDEO
2 yaralının durumu ağır
Yaralılardan Nail Demir ve Süleyman Demir’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.