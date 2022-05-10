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Kütahya'da kavşak kazası: 1 ölü 3 yaralı

Kütahya'da kavşak kazası: 1 ölü 3 yaralı

Akaryakıt istasyonu kavşağına kontrolsüz çıkan sürücünün neden olduğu kazada 73 yaşındaki kadın hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.