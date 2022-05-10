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    Kütahya'da kavşak kazası: 1 ölü 3 yaralı

    Akaryakıt istasyonu kavşağına kontrolsüz çıkan sürücünün neden olduğu kazada 73 yaşındaki kadın hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
    • 10.05.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:27
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    Kütahya'da kavşak kazası: 1 ölü 3 yaralı

    Kütahya-Tavşanlı karayolunun akaryakıt istasyonu kavşağında, kontrolsüz araç kullanımı felakete sebep oldu.

    DHA'dan edinilen bilgiye göre, Mehmet Orhan Özyalçın (56) yönetimindeki 43 AE 611 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkış yapan Nail Demir (72) yönetimindeki 43 FR 972 plakalı otomobile çarptı.

    73 yaşındaki kadın kazada can verdi

    Kazada Sabriye Demir (73) hayatını kaybederken, Nail Demir, Süleyman Demir (90) ile diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Orhan Özyalçın yaralandı.

    Kütahya da kavşak kazası: 1 ölü 3 yaralı #1

    3 yaralı tedavi altına alındı

    Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Hayatını kaybeden Sabriye Demir’in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

    Kütahya'da kavşak kazası: 1 ölü 3 yaralı VİDEO

    2 yaralının durumu ağır

    Yaralılardan Nail Demir ve Süleyman Demir’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Kütahya da kavşak kazası: 1 ölü 3 yaralı #2

    Kütahya da kavşak kazası: 1 ölü 3 yaralı #3


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