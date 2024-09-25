Kütahya'da kaybolan küçükbaşlar için jandarma harekete geçti

İHA
Kütahya'nın Kırgıllı Mahallesi'nde 1 hafta önce toplam 92 adet küçükbaş hayvan, arazide kayboldu.
İhbar üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Asayiş ve Asayiş Komando Timlerince bölgede drone destekli arama faaliyeti başlatıldı.
ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Aramalar sonucunda kayıp hayvanlar, saat 22.15 sıralarında Kırgıllı Mahallesi'nin yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış