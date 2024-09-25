Kütahya'da kaybolan küçükbaşlar için jandarma harekete geçti
İHA

Kütahya'nın Kırgıllı Mahallesi'nde 1 hafta önce toplam 92 adet küçükbaş hayvan, arazide kayboldu.

İhbar üzerine Merkez İlçe Komutanlığı'ndan Jandarma Asayiş ve Asayiş Komando Timlerince bölgede drone destekli arama faaliyeti başlatıldı.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Aramalar sonucunda kayıp hayvanlar, saat 22.15 sıralarında Kırgıllı Mahallesi'nin yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editör