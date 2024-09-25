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Kütahya'da kaybolan küçükbaşlar için jandarma harekete geçti

Kütahya'da kaybolan küçükbaşlar için jandarma harekete geçti 1 hafta önce arazide kaybolan 92 küçükbaşı bulmak üzere harekete geçen jandarma ekipleri, hayvanları bularak sahibine teslim etti.