Kütahya'da kazada yaralanan anne, bebeğini emzirerek sakinleştirdi

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.

Kütahya-Tavşanlı yolunun 13’üncü kilometresinde meydana gelen olayda, Nurettin Daşdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi.

Kazada Nurettin Daşdemir ile Filiz Ekici ve 2 yaşındaki oğlu Uzay Ekici yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalesini yapmak için ambulansa aldı.

AMBULANSTA EMZİRDİ

Anne Filiz Ekici, kazanın ardından şok yaşayan ve korkan oğlu Uzay'ı kucağına alıp bir süre salladı. Daha sonra ambulansta Uzay'ı emziren Filiz Ekici, bebeğini sakinleştirdi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alınırken, anne ve oğlunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kullanılmaz hale gelen otomobil de çekiciyle yoldan kaldırıldı.











