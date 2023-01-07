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- Kütahya'da kıskançlık kriziyle eşi ve kayınpederini tüfekle vurdu
Kütahya'da kıskançlık kriziyle eşi ve kayınpederini tüfekle vurdu
- 07.01.2023 - 09:10
- Güncelleme : 07.01.2023 - 09:58
Kütahya'da kıskançlık dehşeti yaşandı.
İ.G. isimli şahıs, karısının onu aldattığını öne sürerek eşi S.G. ve kayınpederi Ş.Ö.'yle tartışmaya başladı.
Nabızların yükseldiği tartışma bir anda kavga dönüşmesiyle İ.G. eşi ve kayınpederini tüfekle vurarak yaraladı.
Olay yerinden kaçtı
Eşinin kendisini aldattığını ileri süren şüpheli İ.G., olay yerinden kaçtı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Tüfeği dedesinin evine bıraktı
Olayın ardından kaçan şüpheli İ.G. ise tüfeğini dedesinin evine bıraktıktan sonra polisi arayıp teslim olmak istediğini söyledi.
Cezaevi çantası hazırladı
İHA'nın haberine göre, harekete geçen polis ekipleri, İ.G.'yi Maymunkaya sokaktaki evde gözaltına aldı.
Cezaevi için çantasını da hazırladığı öğrenilen şüpheli İ.G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.