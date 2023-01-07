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Kütahya'da kıskançlık kriziyle eşi ve kayınpederini tüfekle vurdu

Kütahya'da kıskançlık kriziyle eşi ve kayınpederini tüfekle vurdu

Bir şahıs, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi ve kayınpederini tüfekle vurarak yaraladıktan sonra cezaevi çantasını hazırlayarak teslim oldu.