Petrol
78.6
-0.11%
Euro
19.9134
0.75%
Dolar
18.7065
-0.31%
Altın
1.123
1.53%
Borsa
5342
0.00%
Bitcoin
322.320
1.09%
BTXN Coin
7.59
6.15%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Kütahya'da kıskançlık kriziyle eşi ve kayınpederini tüfekle vurdu

    Bir şahıs, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi ve kayınpederini tüfekle vurarak yaraladıktan sonra cezaevi çantasını hazırlayarak teslim oldu.
    • 07.01.2023 - 09:10
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da kıskançlık kriziyle eşi ve kayınpederini tüfekle vurdu

    Kütahya'da kıskançlık dehşeti yaşandı.

    İ.G. isimli şahıs, karısının onu aldattığını öne sürerek eşi S.G. ve kayınpederi Ş.Ö.'yle tartışmaya başladı.

    Nabızların yükseldiği tartışma bir anda kavga dönüşmesiyle İ.G. eşi ve kayınpederini tüfekle vurarak yaraladı.

    Olay yerinden kaçtı

    Eşinin kendisini aldattığını ileri süren şüpheli İ.G., olay yerinden kaçtı.

    Kütahya da kıskançlık kriziyle eşi ve kayınpederini tüfekle vurdu #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

    Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Tüfeği dedesinin evine bıraktı

    Olayın ardından kaçan şüpheli İ.G. ise tüfeğini dedesinin evine bıraktıktan sonra polisi arayıp teslim olmak istediğini söyledi.

    Cezaevi çantası hazırladı

    İHA'nın haberine göre, harekete geçen polis ekipleri, İ.G.'yi Maymunkaya sokaktaki evde gözaltına aldı.

    Cezaevi için çantasını da hazırladığı öğrenilen şüpheli İ.G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

    Kütahya da kıskançlık kriziyle eşi ve kayınpederini tüfekle vurdu #2


    Bostancı - Dudullu metrosu açılışında siyasilerden ilginç diyalog
    Gündem

    Bostancı - Dudullu metrosu açılışında siyasilerden ilginç diyalog

    Antalya'da aile mezarlığı 250 bin TL oldu
    İç Haber

    Antalya'da aile mezarlığı 250 bin TL oldu

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Görüş Bildir