Kütahya'da kontrol çıkan araç takla attı: 4 yaralı

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesinden yola çıkan otomobil sürücüsü O.Ü., Tavşanlı istikametine seyrettiği sırada bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, art arda taklalar attı.

Kazada otomobil sürücüsü O.Ü. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan R.G., E.I. ve M.İ. yaralandı.

4 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

İŞE GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Otomobili kullanan kişinin ve yaralananların iş arkadaşları olduğu, kazanın işe gitmek için yola çıktıkları sırada meydana geldiği öğrenildi.