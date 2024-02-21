Kütahya'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan 18 yalındaki motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

İHA

Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında gelen sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.

Özellikle saldırılarıyla kimi zaman ölümlere yol açan sokak köpekleri, çoğunlukla da ağır yaralamalarla insanların hayatlarını karartıyor.

Çoğu zaman da kovaladıkları insanların kaçarken araçların altında kalmasına neden olan sokak köpekleri, sık sık da yola atlayarak trafik kazalarına neden oluyor.

Tüm yaşananlara rağmen henüz somut bir adım atılıp sorun çözülmüş değil.

Bu süreçte yeni bir vaka daha yaşandı.

Yola atlayan köpeğe çarptı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çevre yolunda ilerleyen plakası alınamayan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Y.D., önüne çıkan köpeğe çarptı.

Talihsiz genç yaralı kurtuldu

Çarpmanın etkisi ile düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücü Y.D.’yı olay yerinde ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Motosikletin çarptığı köpek ise telef oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)