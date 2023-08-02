Kütahya'da köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, şarampole düştü Yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, kontrolü yitirdi. Şarampole düşen sürücü yaralanırken, itfaiye ekipleri de büyük bir facianın önüne geçti.

İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Seyir halindeydi, yoluna köpek çıktı… Sonu hastanede biten kaza Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Harmancık kara yolunun 5’inci kilometresinde oldu. 46 ABP 931 plakalı otomobili ile Bursa’dan yola çıkan B.K.’nin önüne aniden bir köpek çıktı. Direksiyonu kırınca, şarampole düştü Sürücü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı yöndeki şarampole düştü. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. B.K., ardından da Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gaz kaçağı meydana geldi Olay, bununla da bitmedi. Kaza sonrası otomobilin LPG tankında gaz kaçağı meydana geldi. Gaz, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak boşaltıldı. Araç kurtarıcı vasıtasıyla kaldırılırken, bölgeye giden ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.