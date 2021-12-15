Kendisine ait çoban köpeklerini ve yabani hayvanları ölü bulan Mehmet Er, köpeklerinin zehirli etle telef edildiğini iddia etti.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi yakınlarındaki Yaylacık ormanı girişinde, Mehmet Er'e ait 5 çoban köpeği ve yabani hayvanlar ölü olarak bulundu.

Köpeklerin sahibi Mehmet Er, köpeklerinin ardından çevredeki diğer yaban hayvanlarının da öldüğünü söyledi.

Kemikli etlere zehir katıldığını düşündüğünü belirten Er, avcılardan şüphelendiğini dile getirdi.

"BÜYÜK İHTİMAL ZEHİRLEDİLER"

Er, "Kardeşim ile birlikte hayvancılıkla uğraşıyorum. Bundan yaklaşık 10 gün önce köpeklerim ölmeye başladı. Sonra çeşitli karga, tilki gibi yaban hayvanlarının da ölmüş olduğunu gördüm. Etrafta tavuk kafesi dediğimiz kemikli tavuk etlerine zehir katıldığından şüphe ediyorum. Yetkililere haber verdim. Gelip incelediler. Henüz bilgi almadık ancak büyük ihtimal zehirlemişler. Çevrede dolaşan avcılardan şüpheleniyorum." ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, hayvan ölümleriyle ilgili bölgede inceleme başlattı.

Kütahya'da köpeklerin zehirli etle telef edildiği iddiası VİDEO





