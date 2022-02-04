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    Kütahya'da köy odasında silahlı 'gürültü' kavgası: 3 yaralı

    Kütahya’nın Aslanapa ilçesindeki köy odasında, gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada Z.D. (38), N.Ş. (42) ve M.D. (33) ayaklarından vurularak yaralandı.
    • DHA
    • 04.02.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 10:59
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    Kütahya'da köy odasında silahlı 'gürültü' kavgası: 3 yaralı

    Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ada köyünde saat 02.30 sıralarında A.A. (44), köy odasında gürültü çıkardıkları gerekçesiyle Z.D., N.Ş. ve M.D. ile tartıştı.

    Kavgaya dönüşen olayda A.A., evden getirdiği av tüfeğiyle 3 kişiye ateş açarak yaraladı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ayaklarından vurularak yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma tarafından yakalanan A.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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