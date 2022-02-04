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- Kütahya'da köy odasında silahlı 'gürültü' kavgası: 3 yaralı
Kütahya'da köy odasında silahlı 'gürültü' kavgası: 3 yaralı
Kütahya’nın Aslanapa ilçesindeki köy odasında, gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada Z.D. (38), N.Ş. (42) ve M.D. (33) ayaklarından vurularak yaralandı.
- DHA
- 04.02.2022 - 10:35
- Güncelleme : 04.02.2022 - 10:59
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ada köyünde saat 02.30 sıralarında A.A. (44), köy odasında gürültü çıkardıkları gerekçesiyle Z.D., N.Ş. ve M.D. ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda A.A., evden getirdiği av tüfeğiyle 3 kişiye ateş açarak yaraladı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ayaklarından vurularak yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma tarafından yakalanan A.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.