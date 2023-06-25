Kütahya'da kumar operasyonunda yakalanan adamdan ilginç savunma
İHA

Kütahya’da Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Paşa Mahallesi Balıklı Caddesi’ndeki bir kıraathanede oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Buraya baskın yapan ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Polise 'kurban parası' dedi

Şüphelilerden biri masadaki 2 bin 400 liraya el koymak isteyen polislere, paranın kumar değil ‘kurban parası’ olduğunu iddia etti.

Şüphelilerden B.B. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli soruşturma başlattı.

Kütahya'da kumar operasyonunda yakalanan adamdan ilginç savunma

Para cezası kesildi

Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliye toplam 24 bin 330 lira idari cezası uygulandı.

Kütahya'da kumar operasyonunda yakalanan adamdan ilginç savunma