Kütahya'da kumar operasyonunda yakalanan adamdan ilginç savunma Polis ekipleri tarafından yapılan kumar operasyonunda 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri, masadaki 2 bin 400 liraya el koymak isteyen polislere, paranın kumar değil ‘kurban parası’ olduğunu öne sürdü.

İHA Kütahya’da Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Paşa Mahallesi Balıklı Caddesi’ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Buraya baskın yapan ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Polise 'kurban parası' dedi Şüphelilerden biri masadaki 2 bin 400 liraya el koymak isteyen polislere, paranın kumar değil ‘kurban parası’ olduğunu iddia etti. Şüphelilerden B.B. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli soruşturma başlattı. Para cezası kesildi Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliye toplam 24 bin 330 lira idari para cezası uygulandı.