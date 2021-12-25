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- Kütahya'da oksijen tüplü uyuşturucu taciri, suçüstü yakalandı
Kütahya'da oksijen tüplü uyuşturucu taciri, suçüstü yakalandı
- DHA
- 25.12.2021 - 17:49
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.A.'nın uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine Yenidoğan Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Şüpheli N.A. ile iki müşterisini suçüstü yakalayan polisin, evde yaptığı aramada 4 gram esrar, 0,93 gram metamfetamin, 56 sentetik ecza, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan 6 alüminyum folyo ele geçirildi.
OKSİJEN TÜPÜYLE İFADE VERDİ
KOAH hastası olduğu öğrenilen ve yaşamını oksijen tüpüne bağlı devam ettiren N.A. gözaltına alındı.
N.A., sağlık kontrolü için önce ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da gerekli işlemler için emniyete götürüldü.
KARDEŞİ TUTUKLANDI
Şüphelinin kardeşi N.A. ile arkadaşı F.K.’nin ise yine polisin düzenlediği operasyonda, 50 gram bonzai, 3 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ile yakalandığı öğrenildi.
KOAH HASTASI SERBEST BIRAKILDI
Aynı gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ile F.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, KOAH hastası N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.