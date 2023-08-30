Kütahya'da orman yangını çıktı Kütahya merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta çıkan ve yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan orman yangınına müdahale devam ediyor.

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İHA

Sıcak havalar devam ederken yurtta orman yangınları sürüyor...

Orman yangını yürekleri bir kez daha ağza getirdi.

Kütahya merkeze bağlı Gedikoğluçiftliği Köyü Tuzludere mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Mücadele devam ediyor

Yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan orman yangınını söndürme çalışmalarına Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir’den 6 helikopter ve İzmir’den bir uçağın gönderildiği öğrenildi.

Ayrıca Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekiple birlikte 33 arazözün ve 4 dozerin alana sevk edildiği belirtildi.