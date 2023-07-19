Kütahya'da orman yangını insansız hava aracı ile erkenden tespit edildi Öğle saatlerinde kentte çıkan orman yangını, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilip, erken müdahale ile büyümeden söndürüldü.

DHA Kavurucu sıcaklar ardından korku dolu günler de başladı. Sıcak havaların ardından orman yangınları da arttı. Yurtta orman yangınlarıyla mücadele sürerken yangının yaşandığı bir kent de Kütahya oldu. Kütahya- Eskişehir sınırındaki Akoluk köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İHA ile tespit edildi Kütahya Zafer Havalimanı'nda konuşlandırılan İHA, devriye görevi için uçurulduğunda yangın fark edildi. Görevlilerin ihbarı sonrası Kütahya ve Eskişehir'den çok sayıda ekip, bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına 9 arazöz, 3 dozer, ve 5 su ikmal aracı ile müdahale edip, kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.