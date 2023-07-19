Kütahya'da orman yangını insansız hava aracı ile erkenden tespit edildi
DHA

Kavurucu sıcaklar ardından korku dolu günler de başladı.

Sıcak havaların ardından yangınları da arttı.

Yurtta orman yangınlarıyla mücadele sürerken yangının yaşandığı bir kent de oldu.

Kütahya- Eskişehir sınırındaki Akoluk köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında çıktı.

İHA ile tespit edildi

Kütahya Zafer Havalimanı'nda konuşlandırılan İHA, devriye görevi için uçurulduğunda yangın fark edildi.

Görevlilerin ihbarı sonrası Kütahya ve Eskişehir'den çok sayıda ekip, bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangına 9 arazöz, 3 dozer, ve 5 su ikmal aracı ile müdahale edip, kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kütahya'da orman yangını, insansız hava aracı ile tespit edildi #2