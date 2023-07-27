Kütahya'da orman yangınında 180 hektarlık ormanlık alan zarar gördü Kentte yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından 180 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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AA

Türkiye kavurucu sıcaklarla birlikte yangınlarla mücadele ediyor.

Yurdun birçok noktasında yangınlar etkisini gösteriyor.

Güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin yangın bölgelerinde çalışmaları sürüyor.

Yangınların meydana geldiği bir bölge de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki orman oldu.

9 saat mücadele edildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, ekipleri yaklaşık 9 saat boyunca yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürdü.

Yangına havadan da bir helikopterle müdahale edildiği belirtildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü; yangına 29 arazöz, 35 su ikmal aracı, 13 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, 21 su tankeri, 25 pikap, çok sayıda iş makineleri ve 5 yer ekibi olmak üzere bin 55 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

180 hektar alanın zarar gördü

9 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 180 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.