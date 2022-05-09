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    Kütahya'da otomobil duran tıra çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü

    Tırının arıza yaptığını fark eden sürücü, emniyet şeridinde durdu. Bu sırada tıra arkadan çarpan otomobilin içindeki şoför yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.
    • 09.05.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:16
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    Kütahya'da otomobil duran tıra çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü

    Kütahya-Tavşanlı karayolunun Köprüören bölgesinde İsmail Karhan idaresindeki 34 UP 0546 plakalı tır, arıza yaparak emniyet şeridinde durakladı.

    Bu esnada 60 yaşındaki Süleyman Gülmezer idaresindeki 43 AB 033 plakalı otomobil, emniyet şeridindeki tıra arkadan çarptı.

    Şoförün yolcu konumundaki eşi hayatını kaybetti

    Yaşanan kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, içerisinde yolcu konumunda bulunan sürücünün eşi Rahime Gülmezer, olay anında can verdi.

    Süleyman Gülmezer'in ise yaralandığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

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    Sıkıştığı araçtan çıkarıldı

    DHA'nın aktarımına göre, aracında sıkışan Süleyman Gülmezer, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Bir diğer yandan Rahime Gülmezer’in cesedi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

    Tır şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

    Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü İsmail Karhan, ifadesi için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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