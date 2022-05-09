Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da otomobil duran tıra çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü

Kütahya'da otomobil duran tıra çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü

Tırının arıza yaptığını fark eden sürücü, emniyet şeridinde durdu. Bu sırada tıra arkadan çarpan otomobilin içindeki şoför yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.