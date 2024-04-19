Kütahya'da otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken kalp krizinden öldü
DHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi’nde oturan Osman Çubuk’un otomobili, motor kısmından alev aldı.

Aracı durduran Çubuk, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yanındaki eşiyle birlikte yangına müdahale ederken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

Yangın söndürüldü

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, Osman Çubuk’un kalp krizi geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Osman Çubuk’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)