Kütahya'da pazarda yaşanan park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı

İHA
Kütahya merkez Hamidiye Mahallesi'ndeki pazarda araç park etme meselesi yüzünden M.E ve A.Ö arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
Pazara tüfekle döndü
Duruma sinirlenen A.Ö., tartışmadan saatler sonra pazar yerine geri gelerek tartıştığı pazarcı esnaf M.E.'yi bacağından tüfekle vurdu.
Tüfekten çıkan saçmalardan bir kişinin daha yaralandığı belirtildi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakalandı
Olaydan sonra kaçan şüpheli A.Ö., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Maltepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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