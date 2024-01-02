Kütahya'da sahipsiz köpekler 20 küçükbaş hayvanı telef etti Tavşanlı ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpekler, 20 küçükbaş hayvanı telef etti.

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AA & Ensonhaber

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel köyünde Levent Güdücü'ye ait evinin bahçesindeki ağıla giren çok sayıda sahipsiz köpek, küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdı.

20 hayvanı telef ettiler, 19'unu yaraladılar

Saldırıda küçükbaş hayvanlardan 20'si telef olurken, 19'u da yaralandı.

Güdücü, gazetecilere, sahipsiz köpek sürüsünün ağılın kapısını zorlayarak açtıktan sonra içeri girdiklerini ve hayvanları parçalayarak telef ettiğini söyledi.

Olayın bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri ağıla gelerek inceleme yaptı.