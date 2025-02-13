Kütahya’da sahte alkol ve sigara operasyonu

İHA

Kütahya KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kütahya Tavşanlı ilçesinde sahte alkol suçunun önlenmesine yönelik olarak çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Tavşanlı ilçe merkezinde bulunan N.B ve F.B isimli şüpheli şahıslara ait 3 ikamette ve ikametin müştemilatında ekipler tarafından aramalar yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan arama işlemi sonucunda 13,75 litre alkol,10 bin 300 adet dolu ve boş makaron, 19 paket gümrük kaçağı sigara, 13 adet muhtelif araçlara ait plaka, 6 adet muhtelif araçlara ait araç ruhsatı, 27 adet karton alkol kutusu, 183 adet sahte bandrol, 5 adet muhtelif araçlara ait araç şasesi, 84 adet alkol kapağı kapama aparatı, 25 adet şeffaf alkol saklama kabı, 51 adet farklı aromalarda alkol kiti, 275 adet boş alkol şişesi, 49 parça çalıntı olduğu değerlendirilen araç parçası, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet kaydı bulunmayan motosiklet ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.