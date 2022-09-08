Sosyal medyadan saman satışı ilanı ile 14 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli, ‘Saman Alevi’ operasyonu ile yakalandı.

Kütahya’da, dolandırıcıların yeni yöntemi saman satışı ilanı oldu. Dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlattı.

DHA’nın haberine göre; yapılan incelemede sosyal medyaya satış ilanı veren şüphelilerin, satmayı vadettikleri samanlar için kaparo alıp ortadan kaybolduğu, bu yöntemle farklı kentlerden 14 kişiyi dolandırdıkları anlaşıldı.

10 adrese eş zamanlı operasyon

Polis ekiplerince bir süre izlenen şüpheliler, E.Y. (43), A.Ç. (45), M.A. (37), Ş.İ. (52), E.S. (50), N.K. (56), F.E. (34) ve R.Ö. (38) savcılık talimatıyla 10 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 bin lira nakit para, çok sayıda cep telefonu ile sahte kantar fişleri ele geçirildi.

Kütahya’da saman satışı ilanıyla dolandırıcılığa operasyon: 8 gözaltı VİDEO



Telefon hatlarını kullandıranlara yüzde 40 pay verdiler

Sosyal medya üzerinden dolandırdıkları kişileri sahte kantar fişleri ile oyaladığı tespit edilen şüphelilerin, dolandırıcılık için kendilerine telefon hattı kullandıran bir kişiye ise yüzde 40 pay verdiği ortaya çıktı.

Dolandırıcılık çetesinin elebaşısı olduğu belirlenen A.Ç.’nin, aynı yöntemle elde edilen altın ve ziynet eşyalarını bir kuyumcuya bıraktığını tespit etti. Yapılan aramada, A.Ç.’ye ait olduğu tespit edilen 250 bin lira değerinde 35 cumhuriyet altını, tektaş, tuğra, altın zincir, altın küpe ve 3 adet bileziğe bulundu.

20 yıl 18 gün hapis cezası olduğu öğrenildi

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ç.’nin 20 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası, E.S.’nin ise 2 ayrı dosyadan arandığını belirledi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından 8 şüpheli ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öte yandan operasyon kapsamında T.K. ve İ.D. isimli 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.