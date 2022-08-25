Kütahya'da sele kapılan genci kurtarılma anları

Melih Yıldız, kentte sağanak yağmur sonrası oluşan sele kapıldı. Gencin kurtarılış anı, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, devam ediyor.

Kütahya’da etkisini gösteren sağanak yağış sonrası merkeze bağlı Göynükören köyü Porsuk çitliğinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi.

Köylüler, evlerine ve damlarına gelen sel sularını önlemek için yoğun çaba gösterdi.

Sele kapılan genç kurtarıldı

İHA'nın haberine göre; bu sırada, 22 yaşındaki Melih Yıldız isimli çocuk sele kapıldı.

Selde bir müddet sürüklenen Melih Yıldız, kuzeni Emre Yıldız tarafından son anda kurtarıldı.

O anlar kaydedildi

Gencin kurtarılış anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.