Petrol
101.62
0.40%
Euro
18.1963
0.58%
Dolar
18.17
0.16%
Altın
1.03
0.85%
Borsa
3131
2.32%
Bitcoin
396.284
1.46%
BTXN Coin
4.89
-1.80%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C

    Kütahya'da sele kapılan genci kurtarılma anları

    Melih Yıldız, kentte sağanak yağmur sonrası oluşan sele kapıldı. Gencin kurtarılış anı, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
    • 25.08.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da sele kapılan genci kurtarılma anları

    Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, devam ediyor.

    Kütahya’da etkisini gösteren sağanak yağış sonrası merkeze bağlı Göynükören köyü Porsuk çitliğinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi.

    Köylüler, evlerine ve damlarına gelen sel sularını önlemek için yoğun çaba gösterdi.

    Sele kapılan genç kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre; bu sırada, 22 yaşındaki Melih Yıldız isimli çocuk sele kapıldı.

    Selde bir müddet sürüklenen Melih Yıldız, kuzeni Emre Yıldız tarafından son anda kurtarıldı.

    O anlar kaydedildi

    Gencin kurtarılış anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Kütahya da sele kapılan genci kurtarılma anları #1

    Kütahya da sele kapılan genci kurtarılma anları #2

    Kütahya da sele kapılan genci kurtarılma anları #3


    İlginizi Çekebilir

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6 ayı geride bıraktı
    Dünya

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6 ayı geride bıraktı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Başak Dizer 4 ayda kiloları verdi
    Magazin

    Başak Dizer 4 ayda kiloları verdi

    Görüş Bildir