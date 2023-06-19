Kütahya'da sosyal medyada tık için canından oldu! 1 kişi yaralandı Sosyal medyada canlı yayın yapan iki arkadaşın, bulunduğu otomobil bariyerlere çarpıp, tarlaya uçmasının ardından kaza anında sosyal medyada canlı yayın açtıkları belirlendi.

DHA

Son zamanlarda sosyal medyada etkileşim için yapılan hareketlerin ardından kazalar art arda geliyor...

Yaşanan kazalara bu kez de Kütahya'da bir olay eklendi.

Kütahya'da, saat 04.00 sıralarında henüz sürücüsü tespit edilemeyen 43 UC 484 plakalı otomobil, bariyerlere çarpıp taklalar atarak tarlaya uçtu.

Kazada, araçta 23 yaşındaki İdris Demir hayatını kaybetti, arkadaşı Mustafa Pınar ise ağır yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Mustafa Pınar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Pınar’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

İdris Demir’in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Canlı yayın yaptıkları belirlendi

Bu arada kazanın, iki arkadaşın canlı yayın yaptığı sırada yaşandığı, bu sırada yayını izleyen arkadaşlarının kazayı görüp ihbar ettiği öğrenildi.