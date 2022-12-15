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    Kütahya'da sürücü koltuğunun altından sahte paralar çıktı

    Polisin şüpheyle durdurduğu hafif ticari araçta, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 120 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 15.12.2022 - 17:52
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    Kütahya'da sürücü koltuğunun altından sahte paralar çıktı

    Kütahya'da Balıklı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri, durumundan şüphelendikleri 43 AR 343 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

    Araçta yapılan aramada sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 120 adet 100 liralık sahte banknot, 1 adet sahte olduğu değerlendirilen altın ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Şüpheli gözaltına alındı

    Sürücü K.K. ile araçtaki arkadaşı A.G., Yunus timlerince gözaltına alındı.

    Şüpheli polis merkezine götürüldü

    Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

    DHA'nın haberine göre soruşturma sürüyor.

    Kütahya da sürücü koltuğunun altından sahte paralar çıktı #1

    Kütahya da sürücü koltuğunun altından sahte paralar çıktı #2

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