Kütahya'da tarla meselesi kanlı bitti

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde tarla yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Oysu köyünde M.S. ve T.S. isimli baba oğul tarla meselesi için husumetli oldukları Orhan Girgin, Mehmet ve Ahmet Girgin'e silahla ateş açtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Baba Orhan Girgin (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Girgin’in oğulları Mehmet ve Ahmet Girgin ağır yaralandı.

Yaralılar 112 Sağlık Ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheliler M.S. ve T.S yakalanarak göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.