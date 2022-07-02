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    Kütahya'da traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı

    Gediz ilçesinde ailesi ile birlikte araziye giden 75 yaşındaki R.T. idaresindeki 55 PG 552 plakalı traktör freninin boşalması üzerine devrildi. Kazada 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.
    • 02.07.2022 - 19:57
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    Kütahya'da traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı

    Kütahya’nın Gediz ilçesi Göynük köyünde oğlu, gelini ve torunu ile araziye giden 75 yaşındaki R.T. idaresindeki 55 PG 552 plakalı traktör freninin boşalması üzerine devrildi.

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlileri traktörde yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki G.T.’nin  hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yaralılar hastaneye sevkedildi

    Kazada yaralanan Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki E.T. ile babası C.T. ve dedesi R.T. ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne sevkedildi.

    Burada yaralılardan E.T. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Yakınları hastaneye akın etti

    Kazayı duyan yakınları hastaneye akın ederken, yaralılar da küçük kırıkların ve ezilmelerin meydana geldiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Kütahya da traktör kazası: 2 ölü, 2 yaralı #1

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