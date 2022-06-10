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Kütahya'da üst aramasında uyuşturucu çıktı

Kütahya'da üst aramasında uyuşturucu çıktı

Bir araçta ve iki şahsın üst aramasına uyuşturucu madde ele geçiren Motosikletli Polis Timleri, şahısları Narkotik'e teslim etti.