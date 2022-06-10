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    Kütahya'da üst aramasında uyuşturucu çıktı

    Bir araçta ve iki şahsın üst aramasına uyuşturucu madde ele geçiren Motosikletli Polis Timleri, şahısları Narkotik'e teslim etti.
    • 10.06.2022 - 09:01
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    Kütahya'da üst aramasında uyuşturucu çıktı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor.

    Kütahya'da da Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesi Gaybiefendi Caddesi üzerinde çalışma yürütüldü.

    1.11 gram metamfetamin ele geçirildi

    B.F. (48) isimli şahsın sevk ve idaresindeki İ.K. (33) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 1.11 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

    Narkotik'e teslim edildiler

    Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

    Kütahya da üst aramasında uyuşturucu çıktı #1


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