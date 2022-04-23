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- Kütahya'da üst geçitten uçan otomobilde 1 kişi yaralandı
Kütahya'da üst geçitten uçan otomobilde 1 kişi yaralandı
Emet'te ilerlediği sırada kontrolden çıkan otomobil üst geçitten aşağıya uçtu. Ağır hasar alan araçtaki 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 23.04.2022 - 15:54
Kütahya Emet'ten Tavşanlı'ya giden Yusuf Yüksel yönetimindeki 35 ACG 709 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
DHA'nın haberine göre, kontrolü kaybedilen otomobil, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki üst geçitten uçtu.
Bölgedekilerin ihbaru üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaralanan Yusuf Yüksel, ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.