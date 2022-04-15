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    Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

    Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ve polis tarafından yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 15.04.2022 - 04:25
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    Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

    Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getireceği değerlendirilen şüpheli bir aracı şehir girişinde durdurdu.

    227,84 gram metamfetamin ele geçirildi

    Araçta arama yapan ekipler, 227,84 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 25 adet fişeği ile 2 adet payp ele geçirdi.

    Kütahya da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı #1

    2 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu

    İHA'nın haberine göre, uyuşturucu maddeler ve silahlara el konulurken K.K. ve Y.Ş. isimli şüphelileri gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ş. ve K.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

    Kütahya da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı #2


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