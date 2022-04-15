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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ve polis tarafından yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.